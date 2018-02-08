Южнокорейскую пилотажную группу отстранили от участия в авиашоу в Сингапуре

Пилотажная группа из Южной Кореи Черные орлы. 4 февраля 2018 года

Пилотажная группа из Южной Кореи Черные орлы. 4 февраля 2018 года

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пилотажная группа Южной Кореи "Черные орлы" исключена из списка участников международного авиашоу в Сингапуре после инцидента с южнокорейским самолетом, пишет газета Straits Times со ссылкой на представителя авиашоу.

Во вторник самолет "Черных орлов" сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорте Чанги во время взлета для показа программы, врезался в ограждение и загорелся. Пилот получил легкие травмы.

Отмечается, что из-за аварии аэропорт на время приостановил работу, в результате чего в общей сложности 170 рейсов вылетели с опозданием.

ВВС Южной Кореи объявили о создании экстренного штаба во главе с первым заместителем начальника штаба ВВС для расследования подробностей инцидента и определения ущерба.