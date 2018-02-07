США ввели санкции против причастных к поддержке "Талибана"* и "Аль-Каиды"*

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Минфин США в среду ввел санкции в отношении трех человек, причастных к поддержке радикальной организации "Талибан"* и террористической группировки "Аль- Каида"* (запрещена в РФ), заявило ведомство.

"Минфин принял сегодня меры, чтобы разрушить южно-азиатские террористические сети поддержки, введя санкции против трех человек — Рахмана Зеба Фэкира Мухаммеда, Хизбы Уллы Астэма Хана и Дилоэра Хана Надира", — говорится в сообщении.

"Санкции нацелены на участников (организаций), которые оказали логистическую поддержку в поставках самодельных взрывных устройства и другую технологическую помощь "Аль-Каиде"* и "Талибану"*, — заявила замглавы ведомства Сигал Манделкер, слова которой приводятся в сообщении.

Ведомство поясняет, что собственность этих людей, подпадающая под юрисдикцию США, заблокирована, и американцам запрещено участие в сделках с ними.