У детей, которых вывозили в Ирак и Сирию, не было выбора, заявил сенатор

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Дети, которых примкнувшие к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) родители вывезли в Ирак и Сирию, были лишены права выбора остаться в России, сообщил журналистам член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"Россия – великая держава, не бросает своих граждан вне зависимости от того, что они натворили. То, что мы эту работу (по возвращению детей из Ирака и Сирии) делаем, это не означает, что мы оправдываем родителей этих детей – ни в коем случае. Большинство из них преступники, которые не просто закон преступили, а перешли самые элементарные человеческие грани", — отметил Сабсаби.

"Поэтому мы сейчас делаем акцент на скорейшем вывозе детей. Когда их увозили, никто у них не спрашивал. Дети лишены были возможности высказать свое мнение: дать согласие или отказаться", — заявил сенатор.

В среду Сабсаби доставил из Багдада в Москву и передал родной бабушке годовалую Халимат Абдуллаеву, которую после смерти отца, примкнувшего к ИГ*, и безвестной пропажи матери в Ираке удочерила арабская семья.

В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Сабсаби.

* Запрещенная в России террористическая группировка.