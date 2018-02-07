У детей, которых вывозили в Ирак и Сирию, не было выбора, заявил сенатор

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Дети, которых примкнувшие к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) родители вывезли в Ирак и Сирию, были лишены права выбора остаться в России, сообщил журналистам член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
"Поэтому мы сейчас делаем акцент на скорейшем вывозе детей. Когда их увозили, никто у них не спрашивал. Дети лишены были возможности высказать свое мнение: дать согласие или отказаться", — заявил сенатор.
В среду Сабсаби доставил из Багдада в Москву и передал родной бабушке годовалую Халимат Абдуллаеву, которую после смерти отца, примкнувшего к ИГ*, и безвестной пропажи матери в Ираке удочерила арабская семья.
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Сабсаби.
* Запрещенная в России террористическая группировка.