Сенат США договорился о двухлетнем бюджете‍

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Лидеры республиканцев и демократов в сенате достигли компромисса по бюджетным параметрам на 2 года, сообщил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
По его словам, бюджет дает необходимые ресурсы нашим военным, повысит расходы и покончит с перманентным состоянием секвестра.
Как в свою очередь сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконелл, хотя проект бюджета не затрагивает проблемы иммиграции, он оставляет возможность для внесения поправок и дополнений и работа в этом направлении будет продолжена.
По данным издания Politico, расходы бюджета, в том числе на оборону, возрастут на 300 миллиардов долларов в последующие два года. В случае принятия в сенате бюджетную сделку предстоит одобрить также палате представителей и президенту Дональду Трампу.