Россия готова помочь в расследовании кибернападений на любую страну

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва готова помочь в расследовании кибернападений на любую страну при условии, что речь идет о реальном сотрудничестве, а не профанации, заявили в среду в МИД РФ.

"Российская Федерация готова помочь в расследовании кибернападений на любую пострадавшую страну – будь то преступления или любые другие инциденты, при условии, что речь идет о реальном сотрудничестве, а не о профанации", — заявили в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что "несмотря на все русофобские заходы", Россия неизменно заявляла о готовности сотрудничать в области МИБ "в прагматичном ключе с любым заинтересованным государством".