Вандалы осквернили мемориал защитникам Абхазии в Гудауте

СУХУМ, 7 фев – РИА Новости. Неизвестные осквернили еще не открывшийся мемориал в честь павших защитников Абхазии в Гудауте. Об этом Sputnik Абхазия рассказал архитектор и автор памятника Игорь Смыр.

Вандалы сломали несколько табличек с названиями районов страны и отломали нос скульптуре старца. Делом занялись следственные органы.

"Завтра должны собраться ветераны войны, руководство района, жители села Лыхны, родители погибших воинов и жрецы аныха (святилища — Sputnik). Будем ставить вопрос о том, чтобы родственники этого человека сами его привели в милицию или к нам", — сказал Смыр.

Он предположил, что это дело рук взрослого человека, возможно, нетрезвого. По словам архитектора, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля.

Строительство мемориала в честь защитников Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов началось весной 2017 года. Работы планируют завершить в марте. Общая площадь мемориала составляет около 230 квадратных метров.

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