Россия надеется, что США примут участие во встрече по Афганистану

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, которая запланирована на первое полугодие 2018 года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Очередную встречу в рамках "московского формата" консультаций по Афганистану планируем организовать в первой половине текущего года. Как мы и заявляли ранее, двери для участия в ней американских партнеров остаются открытыми. Рассчитываем, что в Вашингтоне осознают бесперспективность ставки на силу и подключатся к усилиям региональных государств по содействию урегулированию ситуации в ИРА", — сказал Кабулов.

"Московский формат" консультаций по Афганистану стартовал в феврале 2017 года, последний раунд прошел в апреле. Во встрече на московской площадке кроме представителей группы "6+1" (Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия) приняли участие также пять центрально-азиатских государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). США отказались от участия в последнем заседании.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).



*Террористическая организация, запрещенная в России