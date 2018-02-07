В Ужгороде возобновит работу представительство МИД Украины

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении представительства МИД страны в Ужгороде, сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Представительство МИД Украины в Ужгороде было ликвидировано в 2010 году в рамках так называемой бюджетной оптимизации расходов на обеспечение работы министерств и ведомств. Ужгород граничит с четырьмя европейскими странами — Словакией, Венгрией, Румынией и Польшей. В городе есть 18 пунктов пропуска и несколько дипломатических учреждений иностранных государств.

"Искренне приветствую давно назревшее сегодняшнее решение кабмина о возобновлении работы представительства МИД в Ужгороде. Рада, что правительство поддержало предложение МИД и скоро представительство снова начнет свою работу", — написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Вице-премьер считает, что создание представительства МИД в Ужгороде усилит присутствие государственных институтов в регионе, что необходимо для обеспечения национальных интересов Украины. Она отметила, что одной из причин возникновения проблем вокруг языковой статьи об образовании в школах нацменьшинств на западной Украине стала институционная слабость и многолетняя недоработка центральной и местной власти в регионе.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.