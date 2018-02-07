Россия рассчитывает, что Кабул и талибы* проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что афганские власти и талибы* воспользуются российским предложением провести прямые переговоры в Москве, когда для этого созреют условия, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор профильного департамента МИД России Замир Кабулов.

Он напомнил, что московская площадка для прямых переговоров между Кабулом и движением "Талибан"* была предложена российской стороной "в инициативном плане".

"Рассчитываем, что стороны воспользуются этим предложением, когда для запуска диалога созреют необходимые условия", — сказал Кабулов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 февраля в 8:00.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.