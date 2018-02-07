Правительство Британии изменит законы для защиты прав сотрудников Uber

ЛОНДОН, 7 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство адаптирует трудовое законодательство для людей, занятых в сферах так называемой "экономики свободного заработка" (gig economy) с целью повысить их социальную защищенность. В число таких категорий работников попадают, в частности, сотрудники служб доставки и курьерских компаний, а также водители сервиса такси Uber.

Проблема этой категории работников широко обсуждается в СМИ и среди членов профсоюзов. Несмотря на фактически полную занятость, эти люди не имеют прав на оплачиваемые отпуск и больничные, и их права не защищаются государством должным образом. Как ожидается, планируемые правительством изменения в законодательстве могут затронуть 1,2 миллиона таких работников.

Как говорится в полученном РИА Новости правительственном ответе на проведенное в прошлом году исследование по этой проблеме, "кабинет министров планирует улучшить условия (труда) для миллионов работников".

"Практически все содержащиеся в исследовании рекомендации будут приняты… Изменения будут включать ужесточение контроля за соблюдением режима праздничных дней и отпусков по болезни. Будут повышены штрафы для работодателей, нарушающих контракты и жестоко обращающихся с сотрудниками", — отмечается в документе.

Также планируется пересмотреть законодательство, позволяющее компаниям нанимать сотрудников на зарплаты ниже официально рекомендованного уровня. При этом количество работников сферы gig economy будет контролироваться, а для трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов будет установлена более высокая рекомендованная заработная плата.

Большая часть мер будет принята в виде поправок к действующим законам или издания к ним более подробных трактовок. Правительство намерено добиться полного информирования работников об их правах. Реализацию программы будет курировать Налоговая служба страны.

Решение правительства вызвало неоднозначную реакцию. Бизнес в целом приветствовал инициативу, однако лондонский Институт директоров (ассоциация, объединяющая порядка 30 тысяч глав бизнес-компаний) отметил, что кабинет министров также должен предусмотреть соответствующие изменения в налоговой системе.

"Это будет крупнейшая реформа в трудовом законодательстве… Но недостаточные действия по реформе налоговой системы грозят упущенными возможностями. Определенность статуса работника должна стать приоритетом. Система, при которой работник будет считаться нанятым в компанию для соблюдения его трудовых прав и одновременно, с целью налогового учета, регистрироваться как самозанятый, только запутает и работодателей, и самих работников", — говорится в полученном РИА Новости заявлении главы Института директоров Стивена Мартина.

Профсоюзы, в свою очередь, остались недовольны тем, что новые правила будут распространяться не на все категории работников. В частности, новые нормы будут распространяться на сотрудников Uber, однако, как ожидается, не затронут курьеров службы службы Deliveroo.