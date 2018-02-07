Лавров заявил, что США не хотят договариваться

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия еще весной предлагала США список стоящих на двусторонней повестке тем для обсуждения, но Вашингтон не хочет идти на сущностные договорённости, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Весной, где-то в апреле, я передал (госсекретарю США) Рексу Тиллерсону перечень вопросов, которые мы предлагали как бы проинвентаризировать, начать просто обмениваться мнениями. Вопросов, которые стоят на двусторонней повестке дня", — сказал Лавров на мастер-классе перед участниками конкурса "Лидеры России".

"Там много всего сложного: и фактические похищения наших граждан за рубежом по подозрению в киберпреступлениях при игнорировании российско-американского договора о взаимной помощи по уголовным делам, который должен задействоваться, и при наличии подозрений в преступной деятельности мы обязаны получать информацию и проводить консультации. Проблема усыновления, когда российские дети гибнут в американских приемных семьях, а американские суды оправдывают родителей, которые, очевидно, были замешаны в нечистоплотных и преступных действиях", — назвал министр.

По его словам, среди этих тем был также вопрос российской собственности, которая была экспроприирована.

"Передали список без какой-либо политизации, без идеологии, просто перечень вопросов и предложили: давайте сядем и спокойно начнем их обсуждать. Для проформы состоялась пара встреч, которые ничего не дали. Американская сторона вообще ни на какие сущностные договоренности идти сейчас не может и не хочет", — добавил министр.

"Так этот список и остался пока без движения", — резюмировал Лавров.