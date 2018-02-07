Полторак уверен, что Киев получит американские Javelin в 2018 году

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в среду, что не сомневается в том, что американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены на Украину в этом году.

В ходе визита в США на минувшей неделе Полторак заявил, что на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину. По слова министра, который с пятницы был с визитом в Вашингтоне, где рассчитывал узнать о сроках поставок Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

"На все мои вопросы я получил ответы (в ходе визита в Пентагон — ред.), есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили… Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно", — сказал украинский министр в комментарии телеканалу "112 Украина".