Лавров оценил политику США в отношении КНДР

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что военный сценарий на Корейском полуострове не будет реализован, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим, как в США пытаются каждый раз закручивать санкционные гайки и грозить применением силы. Очень надеюсь, что такой сценарий, который по оценкам экспертов унесет до миллиона, а может быть и больше, человеческих жизней, все-таки не будет реализован, и что США будут как минимум советоваться со странами, которые будут этой ситуацией затронуты — прежде всего, с руководством Южной Кореи, Японией", — сказал Лавров, выступая в ходе мастер-класса для участников конкурса "Лидеры России".

"Применение силы в этом регионе мира будет катастрофическим", — добавил министр.