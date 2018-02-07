США обвиняют Россию в кибератаках, но уходят от диалога, заявил Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. США обвиняют Россию в хакерских атаках, но при этом уклоняются от диалога по борьбе с киберпреступлениями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Соединенные Штаты, которые нас обвиняют именно в том, с чем мы предлагаем совместно бороться, уходят от конкретного разговора на эту тему. Но мы надежды не теряем и готовы в любой момент предметно, а не голословно рассматривать эту важнейшую задачу – задачу противодействия киберпреступности, задачу недопущения использования информационного пространства в преступных целях, включая терроризм", — сказал он, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".