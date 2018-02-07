Число пострадавших при пожаре в тайском гестхаусе возросло до девяти

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на популярном у туристов острове Пхи-Пхи в Таиланде увеличилось до девяти человек, из них семеро – иностранцы, сообщает в среду англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Ранее таиландские СМИ сообщали о двух пострадавших.

При пожаре, вспыхнувшем в ресторане при туристическом гестхаусе и полностью уничтожившем 25 строений, в основном магазинов и торговых лавок, девять человек получили небольшие ожоги и легкие отравления дымом и были доставлены в больницы, сообщает издание. Пострадали три гражданина Таиланда, три туриста из Аргентины, два гражданина Бразилии и один гражданин Израиля. Более ста иностранных туристов были эвакуированы на ближайший пляж в первые минуты пожара, начавшегося поздно вечером во вторник, говорится в сообщении.

Причиной пожара, как сообщалось ранее, скорее всего, стал взрыв газового баллона на кухне ресторана при гестхаусе, пишет газета.

Издание также сообщает, что в гестхаусе не оказалось никакого противопожарного оборудования, и что прибывшие на место пожарные тушили пламя вместе с добровольцами из числа туристов. Иностранцы, оказавшиеся в больнице, получили травмы именно в процессе тушения пожара, говорится в сообщении.