Приштина разочарована новой стратегией расширения Евросоюза

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Руководство самопровозглашенной республики Косово разочаровано новой стратегией по расширению Евросоюза на Западных Балканах, поскольку там не упоминается возможность интеграции Приштины в ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала во вторник новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных ЕК, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году". Самопровозглашенное Косово в данном контексте не упоминается.

"Вчера европейская комиссия опубликовала новую стратегию в отношении перспектив интеграции западных Балкан в ЕС. По известным политическим причинам, к сожалению, этот документ не смог представить перспективу инклюзивного и равного членства для всех стран региона. В частности, эта стратегия не обеспечивает ясности в отношении членства Косово в ЕС", — написал президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи на своей странице в Facebook.

"Такой подход к Косово является следствием того, что пять государств — членов ЕС не признают его, и ЕС неспособен выработать единую позицию для Косово", — уточнил он.

В том же духе в соцсетях отреагировал на новую стратегию по расширению ЕС председатель косовского парламента и бывший соратник Тачи по Освободительной армии Косово Кадри Весели.

"Мы ожидали и заслужили намного больше, но нашу европейскую перспективу невозможно остановить. Косово продолжит свой путь к прогрессу и евроатлантической интеграции, выполнению оставшихся условий", — написал в Facebook Весели.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшей достигнутой договоренностью является Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Это Сообщество до сих пор не сформировано.