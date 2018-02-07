Европарламент упразднил 46 депутатских мандатов после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за упразднение 46 парламентских мандатов после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), сообщили РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.

"Решение принято", — сказал собеседник агентства.

В январе сокращение и перераспределение депутатских мандатов одобрил комитет ЕП по конституционным делам. Таким образом, количество депутатских портфелей в будущем составе Европарламента предложено сократить с 751 до 705. Очередные выборы в институт представительной власти ЕС намечены на 23-26 мая 2019 года.

Теперь требуется единогласное одобрение решения Европейским советом, после чего его предстоит окончательно утвердить Европарламенту.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.