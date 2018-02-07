Палестина не хочет исключения США из процесса урегулирования в регионе

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на мультимедийной пресс-конференции в МИА Россия Сегодня. 7 февраля 2018

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на мультимедийной пресс-конференции в МИА Россия Сегодня. 7 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Палестина не хочет, чтобы США полностью были исключены из процесса арабо-израильского урегулирования, надеется, что они смогут сыграть конструктивную роль в новом механизме, на создании которого настаивает Палестина, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Мы хотим, чтобы был создан новый механизм и США могли бы занять в нем конструктивную роль", — сказал Нофаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам посла, Палестина рассчитывает на возобновление процесса переговоров по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

"Мы хотим, чтобы возобновлялся процесс переговоров. Мы не хотим, чтобы США полностью ушли из урегулирования, но в рамках нового механизма они могли бы сыграть конструктивную роль", — добавил посол.