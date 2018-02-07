Палестина не хочет исключения США из процесса урегулирования в регионе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Палестина не хочет, чтобы США полностью были исключены из процесса арабо-израильского урегулирования, надеется, что они смогут сыграть конструктивную роль в новом механизме, на создании которого настаивает Палестина, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
По словам посла, Палестина рассчитывает на возобновление процесса переговоров по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
"Мы хотим, чтобы возобновлялся процесс переговоров. Мы не хотим, чтобы США полностью ушли из урегулирования, но в рамках нового механизма они могли бы сыграть конструктивную роль", — добавил посол.