Украину используют для деформации образа России, заявил Слуцкий

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украину используют для того, чтобы маргинализировать и деформировать образ России в информационном мировом пространстве, судьба украинцев никого не интересует, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сегодня никого не интересует, что на самом деле происходит с 45 миллионами украинцев. Интересует то, как с помощью юго-востока Украины, якобы нами с вами оккупированного, как с помощью минских соглашений, которые якобы нами с вами не выполняются, дальше маргинализировать, деформировать образ России в мировом информационном и политическом пространстве", — сказал Слуцкий в ходе молодежного интерактивного шоу "33 вопроса политику".

Политик также отметил, что сейчас, к сожалению, Россию не слышат в мире.