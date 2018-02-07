В ОП назвали провокацией призыв Рады сорвать выборы в Крыму

Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (26)

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проект постановления с призывом помешать проведению выборов в Крыму, зарегистрированный в Верховной раде Украины — прямая провокация, которая, впрочем, не повлияет на ситуацию на полуострове, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Это постановление, на мой взгляд, надо рассматривать как прямое вмешательство во внутреннюю политику России, в частности в избирательный процесс. Конечно, с одной стороны, подобные документы не несут в себе ничего, кроме очередного информационного вброса, которые украинские политики делают регулярно, но, с другой, это прямая провокация, которая может иметь разные последствия", — сказала Сутормина РИА Новости.

При этом она уверена, что "и киевское руководство и население страны понимают, что за подобными медийными поводами не последует какой-либо реакции от международной общественности и тем более это не повлияет на ситуацию на полуострове".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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