15:3407.02.2018
(обновлено: 15:35 07.02.2018)
24410
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проект постановления с призывом помешать проведению выборов в Крыму, зарегистрированный в Верховной раде Украины — прямая провокация, которая, впрочем, не повлияет на ситуацию на полуострове, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Это постановление, на мой взгляд, надо рассматривать как прямое вмешательство во внутреннюю политику России, в частности в избирательный процесс. Конечно, с одной стороны, подобные документы не несут в себе ничего, кроме очередного информационного вброса, которые украинские политики делают регулярно, но, с другой, это прямая провокация, которая может иметь разные последствия", — сказала Сутормина РИА Новости.
В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
При этом она уверена, что "и киевское руководство и население страны понимают, что за подобными медийными поводами не последует какой-либо реакции от международной общественности и тем более это не повлияет на ситуацию на полуострове".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>