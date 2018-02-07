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В мире

Лидер против партии: какой будет политика лидера СДПГ в отношении России

15:2407.02.2018
(обновлено: 15:28 07.02.2018)
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© AFP 2018 / John MacDougallЛидер СДПГ Мартин Шульц на съезде СДПГ в Берлине. Архивное фотоЛидер СДПГ Мартин Шульц на съезде СДПГ в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / John MacDougall

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел в новом кабмине ФРГ, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект коалиционного договора.

Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шульц возглавит МИД в новом кабмине Германии, сообщили СМИ

В среду немецкие СМИ сообщили, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось согласовать коалиционный договор и распределить министерские портфели в новом правительстве Германии.

Лидер против партии

Какой может быть политика Шульца в отношении России, сказать непросто: он всегда был настроен достаточно жестко в отношении Москвы, однако именно его партия в предыдущем правительстве пыталась запустить процесс нормализации отношений, а многие лидеры СДПГ заявляли о необходимости поиска компромиссных решений.

Канцлер Германии Ангела Меркель
© AFP 2018 / John MacDougall
За себя и за того парня, или Как Меркель "болела" за Шульца
Шульц никогда не был замечен в симпатиях к России. Он много лет работал в Брюсселе и разделяет критическую и частично русофобскую позицию, которая представлена в Европарламенте прибалтийскими странами и Польшей. Именно под его председательством Европарламент принял резолюции о противодействии российской пропаганде, о запрете на вход в здание парламента для всех российских дипломатов из представительства России в ЕС, за исключением двух человек, и о приостановке всех контактов между европейскими парламентариями и депутатами Государственной Думы РФ. Шульц выступил в поддержку принятия антироссийских санкций ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, неоднократно говорил о необходимости сохранения санкций до полного урегулирования конфликта и возврата полуострова Украине.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Christof Stache
Кабмин ФРГ готов обсуждать с Евросоюзом отмену санкций против России
При этом Шульц представляет Социал-демократическую партию Германии, лидеры которой неоднократно заявляли о необходимости поиска компромиссов в отношениях с Россией, о важности этих отношений для безопасности и мира в Европе. Два предыдущих министра иностранных дел — социал-демократы Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль, выступали за поэтапное снятие санкций в обмен на шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины и введение в Донбасс миротворческой миссии ООН.

В тандеме с альянсом ХДС/ХСС в предыдущем правительстве "большой коалиции" именно СДПГ была отведена роль силы, которая пыталась начать процесс нормализации отношений с Россией. Очевидно, эти попытки будут продолжены и в новой "большой коалиции". Многие социал-демократы ссылаются на исторические аналогии – "восточную политику" канцлера Вилли Брандта, благодаря которым удалось совершить прорыв в отношениях между ФРГ, ГДР и СССР. За улучшение отношений с Москвой выступает и бывший канцлер ФРГ, социал-демократ Герхардт Шредер.

Делегация немецких парламентариев в Крыму
© Фото : РИА Новости Крым. Александр Полегенько
"Информационная война дает трещину". Политик о визите в Крым депутатов ФРГ
Зигмар Габриэль крайне жестко реагировал на сообщения о планировании и введении новых санкций США против России, которые распространяются на совместные экономические проекты РФ и Германии и угрожают европейским интересам. Как сказал Габриэль, выступая в декабре 2017 года на Берлинском форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера, "антироссийские санкции, которые конгресс (США) принял летом, содержат условия, которые затрагивают даже действующие немецкие газопроводы, идущие из России, эти санкции угрожают по существу нашим собственным экономическим интересам". Убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 миллиардов евро, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, заявил в конце января Восточный комитет немецкой экономики.

В проекте коалиционного договора, который представила накануне газета Rheinische Post, указано, что "целью политики в отношении России остается возвращение к отношениям, основанным на взаимном доверии и обусловленным общим балансом интересов, которые вновь сделают возможным тесное партнерство", новое правительство ФРГ поддерживает "идею общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", так как обе стороны и вся Европа могут извлечь из этого выгоду.

Биография

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетившие Крым депутаты из ФРГ назвали санкции ошибкой
Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года в семье полицейского служащего из западногерманской земли Саар и домохозяйки, он самый младший из пятерых детей. Семья жила в городке Хельрат неподалеку от Ахена — в месте, где сходятся границы трех стран — Германии, Бельгии и Нидерландов.

По собственному признанию, Мартин в школе мечтал быть футболистом, но с футбольной карьерой не сложилось. Получив аттестат о среднем общем образовании, Шульц прошел профильное двухгодичное обучение и с 1977 до 1982 года работал торговцем книгами в издательствах и магазинах, позже открыв собственный магазин в городе Вюрзелен на западе страны (Северный Рейн-Вестфалия).

В СДПГ Шульц вступил в 1974 году, с 1987 по 1998 был бургомистром города Вюрзелен — самым молодым бургомистром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, на тот момент ему был всего 31 год. С 1999 он входит в президиум СДПГ. Членом Европейского парламента Шульц является с 1994 года, дважды был его председателем.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
rpeterray
Вот такие неучи-русофобы и бывшие продавцы и рулят в
Брюсселе и Берлине
16:23
07.02.2018
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