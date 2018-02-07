В Кувейте блогера приговорили к пяти годам тюрьмы за оскорбления ОАЭ

ДУБАЙ, 7 фев — РИА Новости. Кувейтский блогер Абдулла аль-Салех приговорён уголовным судом в Кувейте к пяти годам тюрьмы за оскорбления в адрес ОАЭ, сообщает издание Arabian Business.
Кроме того, он признан виновным и по другим уголовным статьям, общий срок тюремного заключения составляет 31 год.
По данным СМИ, обвиняемый находится на свободе и уже подал просьбу о предоставлении убежища в Великобритании.
В апреле 2016 года другой гражданин Кувейта был приговорён к двум годам тюрьмы за оскорбление ОАЭ и нанесение вреда отношениям Кувейта и ОАЭ.