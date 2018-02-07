Глава МИД Кипра Касулидис объявил об отставке

АФИНЫ, 7 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис официально объявил об уходе с государственной службы, сообщило правительственное бюро печати и информации.

В кулуарах церемонии вручения верительных грамот в президентском дворце в среду Касулидис сказал журналистам, что вчера сообщил об отставке президенту Никосу Анастасиадису.

"Я ему сообщил, и мы согласились, что завершается мое пребывание в политической жизни. Я хочу уйти в отставку. Я тепло поблагодарил его за наше сотрудничество в течение пяти лет, за работу, которую мы проделали, и так я хотел бы официально объявить (об отставке) и тепло поблагодарить всех", — сказал Касулидис.

Кипрский политик и государственный деятель, член партии ДИСИ Касулидис, которому в этом году исполнится 70 лет, занимал пост министра иностранных дел с 1997 до 2003 года и с 2013 года по настоящее время. Он был депутатом парламента Кипра, официальным представителем правительства с 1993 до 1997 года, евродепутатом с 2004 по 2013 год.

Пока не известно, кто займет пост главы МИД в новом правительстве Кипра, которое будет сформировано после вступления Анастасиадиса в должность президента на второй пятилетний срок. Анастасиадис победил на президентских выборах 4 февраля.