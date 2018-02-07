В Мексике опровергли информацию о вмешательстве России в выборы в стране

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Никаких доказательств якобы возможного вмешательства Москвы в выборный процесс в Мексике нет, заявила посол этой страны в России Норма Пенсадо.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля.

"Что касается темы о вмешательстве России (в выборы в Мексике — ред.), я не хочу спекулировать на этой теме. Потому что нет никаких свидетельств, что что-то подобное имеет место", — сказала посол на пресс-конференции.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже не первый раз отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.