СМИ узнали, кто возглавит немецкий Минфин

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Первый бургомистр Гамбурга и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц займет пост министра финансов в новом правительстве ФРГ, сообщила в среду газета Welt.

По данным издания, социал-демократы в новом правительстве ФРГ также возглавят министерство юстиции, министерство по делам семьи и окружающей среды. В свою очередь баварским союзникам Ангелы Меркель ХСС отошли министерства внутренних дел, транспорта и цифровой инфраструктуры, а также министерство экономического сотрудничества и развития, пишет газета.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что социал-демократы в новом правительстве ФРГ возглавят МИД, минфин и министерство труда. Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель получил министерские портфели в минэкономики и энергетики, а также в минобороны.