СМИ узнали, кто возглавит немецкий Минфин

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Первый бургомистр Гамбурга и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц займет пост министра финансов в новом правительстве ФРГ, сообщила в среду газета Welt.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что социал-демократы в новом правительстве ФРГ возглавят МИД, минфин и министерство труда. Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель получил министерские портфели в минэкономики и энергетики, а также в минобороны.