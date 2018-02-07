Анкара заявила о спасении в Эгейском море более 40 сирийских беженцев

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Береговая охрана Турции спасла с терпящего бедствия судна в Эгейском море у побережья провинции Айдын на западе страны 42 беженца из Сирии, передает в среду агентство Anadolu.

Отмечается, что среди спасенных 10 детей и 12 женщин.

Согласно источнику агентства в правоохранительных органах, в среду в Турции были задержаны 54 нелегальных мигранта — 42 в провинции Эрзинджан на востоке страны и 12 — в провинции Эдирне на северо-западе. Два человека были арестованы по подозрению в торговле людьми.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>