Бельгийский министр предложил ввести преподавание арабского в школах страны

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Министр по делам государственной службы и бюджету Федерации Валлония-Брюссель Андре Флао предложил ввести преподавание арабского языка в школах франкоязычного сообщества Бельгии.
Согласно данным фламандского социолога Яна Хертонгена, мусульманское население Бельгии по состоянию на 1 января 2015 года насчитывало более 780 тысяч человек, или 7% от общей численности населения королевства.
Наибольшее число мусульман (23,6%) проживает в Брюссельском столичном регионе, 4,9% — во франкоязычной Валлонии и 5,1% — в нидерландоязычной Фландрии.
Demain à 12:30, je serai au micro de @BertrandHenne dans "Débats Première" avec @BertieauxF du @MR_officiel pour évoquer l'enseignement de la langue arabe dans les écoles en #FWB. Je défendrai mes idées, que cela plaise ou non… @lapremiere @ParlementF https://t.co/GfwOKJHOHB— André Flahaut (@andreflahaut) 6 февраля 2018 г.