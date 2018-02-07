При взрыве в Донецкой области пострадали трое детей

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Трое детей пострадали в результате взрыва неустановленного предмета в Красногоровке Донецкой области, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский в среду в Facebook.

"Трое детей 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного пока предмета", — написал Жебривский.

По его словам, инцидент произошел во вторник вечером в Красногоровке — двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девочка сидела спиной к малышам. Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранениями, дети помладше получили более тяжелые ранений внутренних органов.

"Сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением. Меньшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра. Дал поручение правоохранителям быстрее разобраться в причинах трагедии и принять меры, чтобы в дальнейшем оградить детей от подобных случаев", — добавил Жебривский.

В связи с инцидентом полиция возбудила дело по статье "покушение на умышленное убийство". Как сообщила пресс-служба полиции Донецкой области на своем сайте, взрыв произошел в частном доме, на место немедленно выехала следственно-оперативная группа. По данным полиции, на кухне, где играли дети, обнаружены остатки металлического предмета. Во время взрыва родители пострадавших находились в соседней комнате, где употребляли алкогольные напитки. Всего в семье воспитывается четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет.