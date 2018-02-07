Американские военные прибыли в Таиланд для участия в учениях

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Воинский контингент США в составе более шести тысяч военнослужащих прибыл в среду в Таиланд для участия в 37-х ежегодных международных военных учениях Cobra Gold – 2018, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Контингент прибыл с военной базы США Окинава в Японии на борту базирующихся там кораблей ВМС США, составивших авианосную группу, которая примет участие в учениях.

Военные игры Cobra Gold устраиваются совместно США и Таиландом, и именно эти страны направляют для участия в учениях наибольшее количество кораблей, техники и военнослужащих. В этом году США представлены 6125 военнослужащими, Таиланд – 4007 военнослужащими, сообщает телеканал.

Помимо военных этих двух стран в войсковых учениях, примут участие небольшие контингенты из Японии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, Китая и Индии, причем китайские и индийские военнослужащие будут участвовать только в учении по оказанию помощи гражданскому населению при природных катастрофах и в совместных гуманитарных мероприятиях, идущих параллельно с военными играми. Австралия, Канада, Непал и Бангладеш направили офицеров для участия в штабных учениях совместно с военнослужащими США, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Японии, Сингапура и Южной Кореи, говорится в сообщении.

Учения пройдут на территории таиландских провинций Чонбури, Районг, Чаченгсао и Чантхабури с 13 по 23 февраля и будут посвящены, прежде всего, отработке взаимодействия войск, кораблей военно-морских сил и морской авиации в преодолении последствий природных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на командование учений.