ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия приветствуют межкорейский диалог и придерживаются общей точки зрения на проблему необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, такая позиция была обозначена во время обмена мнениями между заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги.

"Обе стороны провели обмен мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи, включая вопрос взаимоотношений Юга и Севера в связи с олимпиадой в Пхенчхане. Обе стороны приветствуют диалог между Югом и Севером, (который послужит) успеху олимпиады. Кроме того, было подтверждено, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России, а также стороны пришли к общему мнению о необходимости дальнейшего тесного взаимодействия двух стран для полной реализации резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов находится с визитом в Японии. Во вторник состоялись его встреча с заместителем главы внешнеполитического ведомства Японии Такэо Мори, на которой обсуждались вопросы совместной экономической деятельности на южных Курилах.