Турция сообщила о нейтрализации почти 1000 боевиков за операцию в Африне

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне нейтрализовали 999 террористов, заявил турецкий генеральный штаб в среду.

"Седьмого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 29 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 999", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России

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