В Израиле охранник убил палестинца, напавшего на него с ножом

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев — РИА Новости. Палестинец ранил ножом охранника одного из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и был убит ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

Нападение у въезда в поселение Кармей-Цур продолжило череду из сотен арабских атак, которые начались осенью 2015 года и получили новый импульс в декабре прошлого года, когда США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Палестинец приехал ко входу в поселение Кармей-Цур, к северу от (палестинского города) Хеврона, и ударил ножом гражданского сотрудника службы охраны. Другой охранник открыл огонь по нападавшему, который в результате был убит", — рассказали военные.

Израильтянин госпитализирован с легким ранением.

Нападение произошло спустя два дня после того, как араб зарезал раввина-израильтянина, напав на него на автобусной остановке у въезда в крупное поселение Ариэль. Месяц назад палестинские боевики расстреляли израильский автомобиль на одном из шоссе Западного берега, убив водителя, которым также оказался раввин, живший в одном из поселений.