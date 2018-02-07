Иностранца, разыскиваемого за экстремизм, задержали при въезде в Киргизию

БИШКЕК, 7 фев — РИА Новости. Иностранец, объявленный в розыск одной из стран СНГ за экстремистскую деятельность, был задержан при въезде в Киргизию, сообщает в среду пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"Органами ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по розыску и задержанию сторонников международной террористической организации, при попытке пересечения государственной границы задержан иностранный гражданин "Б.Д.", 1978 г.р., который разыскивается за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, задержанный по указанию эмиссаров террористической организации "занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории СНГ, с целью дестабилизации общественно — политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного "джихада".

В настоящее время ГКНБ Киргизии проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ведомстве.