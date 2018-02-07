Посол России в Пхеньяне: США создают вокруг КНДР обстановку ужаса

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев — РИА Новости. США пытаются создать вокруг КНДР "обстановку ужаса", что уже повлияло на политику отдельных российских компаний, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Наши американские коллеги в этом уже преуспели и продолжают в этом направлении работать – создать вокруг Северной Кореи обстановку ужаса", — заявил Мацегора в беседе с группой российских журналистов.

По его словам, США дают сигнал всем остальным странам, что с КНДР "ничем нельзя заниматься", а все, кто будет это делать, понесут серьезные финансовые и материальные убытки. "Наш комплекс Раджин (порт в КНДР) в соответствии с резолюциями (СБ ООН) является единственным исключением (из санкций), …где мы перегружаем наш уголь. Уже четыре месяца там нет ни тонны груза. Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин. Объяснение одно: американцы запрещают, пугают", — сказал посол.

Как отметил дипломат, официально США ссылаются на то, что отказ от работы в Раджине является добровольным решением компаний.

Мацегора сообщил, что ранее в этом порту работала российская компания СУЭК, что принесло ей в прошлом году около 2,5 миллиона долларов прибыли по сравнению с работой в порту Находки. В то же время объемы торгового оборота компании в США составляют "миллиарды долларов". "Будут они рисковать миллиардами ради этих двух с половиной миллионов? Нет, конечно", — резюмировал дипломат.

В Нью-Йорке российский посол принял участие в заседании комитета ООН по санкциям против КНДР.