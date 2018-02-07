Посол России в Пхеньяне: США создают вокруг КНДР обстановку ужаса

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев — РИА Новости. США пытаются создать вокруг КНДР "обстановку ужаса", что уже повлияло на политику отдельных российских компаний, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Наши американские коллеги в этом уже преуспели и продолжают в этом направлении работать – создать вокруг Северной Кореи обстановку ужаса", — заявил Мацегора в беседе с группой российских журналистов.
По его словам, США дают сигнал всем остальным странам, что с КНДР "ничем нельзя заниматься", а все, кто будет это делать, понесут серьезные финансовые и материальные убытки. "Наш комплекс Раджин (порт в КНДР) в соответствии с резолюциями (СБ ООН) является единственным исключением (из санкций), …где мы перегружаем наш уголь. Уже четыре месяца там нет ни тонны груза. Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин. Объяснение одно: американцы запрещают, пугают", — сказал посол.
Как отметил дипломат, официально США ссылаются на то, что отказ от работы в Раджине является добровольным решением компаний.
В Нью-Йорке российский посол принял участие в заседании комитета ООН по санкциям против КНДР.