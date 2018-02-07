СМИ: пожар на острове Пхи-Пхи в Таиланде охватил гестхаус и 20 домов

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Сильный пожар, начавшийся вечером во вторник на популярном у туристов острове Пхи-Пхи в Таиланде, расположенном в провинции Краби недалеко от Пхукета, уничтожил здание гестхауса, ресторана и охватил еще около 20 соседних домов, полностью сгорели несколько из них, сообщает новостной интернет-портал Phuket News.

Как сообщает портал, при пожаре, который был потушен уже ночью, пострадали два человека, которые были немедленно доставлены в больницу. Степень полученных пострадавшими травм пока неизвестна. Все остальные туристы и местные жители, находившиеся в гестхаусе и соседних домах, были эвакуированы с места возгорания в первые минуты пожара, в том числе на пляж, находящийся неподалеку, пишет Phuket News.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона на кухне ресторана при гестхаусе, говорится в сообщении.