Глава Колумбии попросил восстановить демократию в Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил восстановить демократию в Венесуэле.

"Это срочное дело — восстановить демократическое русло в Венесуэле", — приводит канал Globovision заявление Сантоса на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, находящимся с визитом в Колумбии.

По словам Сантоса, сложившаяся в Венесуэле ситуация бьет по Колумбии и по всему латиноамериканскому региону. Он сообщил также, что Колумбия не признает итоги выборов в Венесуэле, потому что власти не дают никаких гарантий их прозрачности.

"(Президент Николас) Мадуро никогда не согласился бы идти на свободные и прозрачные выборы, потому что он знает, что проиграет. И в таких условиях для Колумбии будет невозможным, как, думаю, и для многих других демократических стран, в частности, участников "Группы Лимы", признать любой их результат", – сказал Сантос.