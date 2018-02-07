Мексика и Facebook договорились о сотрудничестве перед выборами

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Национальный избирательный институт (INE) Мексики и социальная сеть Facebook подписали соглашение о сотрудничестве в преддверии всеобщих выборов 1 июля 2018 года, говорится в сообщении избирательного органа латиноамериканской страны.

"Соглашение включает проведение мастер-классов для обучения сотрудников INE тому, как работает Facebook, и лучшим практикам в части политических коммуникаций на этой платформе", — говорится в коммюнике.

INE и Facebook также будут сотрудничать в трансляции президентских теледебатов, запуске совместных продуктов, направленных на привлечение избирателей к участию в процессе, в том числе "Избирательного мегафона" — приложения, которое будет агитировать мексиканцев прийти на участки 1 июля. По оценке INE, Facebook на постоянной основе пользуются более 80 миллионов мексиканцев.

Ранее советник INE Энрике Андраде говорил, что институт планировал встречи с представителями Facebook и Google для решения вопроса с распространением фейковых новостей перед выборами 2018 года. Однако в итоговом заявлении после подписания соглашения на этот счет нет никаких деталей.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на 1 июля 2018 года. Национальный лидер Институционно-революционной партии Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сама Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.