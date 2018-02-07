США и Британия договариваются об обмене данными между органами правопорядка

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре заявили, что будут добиваться соглашения об обмене данными между правоохранительными структурами, сообщил Белый дом.

"Лидеры согласились, что предстоящее соглашение между США и Великобританией по обмену информацией поможет работе правоохранительных органов в обеих странах, и что они будут добиваться (принятия) соответствующего законодательства", — говорится в сообщении Белого дома.