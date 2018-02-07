Трамп и Мэй поддержали международное давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре поддержали международное давление на КНДР, сообщил Белый дом.

"Лидеры согласились, что все ответственные страны должны усилить давление на Северную Корею, пока она не пойдет путем денуклеаризации", — говорится в сообщении Белого дома.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.