Оппозиция в Венесуэле заявила, что не достигала соглашения с правительством

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция во вторник опровергла заявление властей Венесуэлы о достижении соглашения по нормализации ситуации в стране.

Ранее венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что соглашение с оппозицией полностью согласовано, включая предварительное предложение по дате президентских выборов.

"(Оппозиционный блок) "Круглый стол демократического единства" хочет заявить стране, что пока нет никакого соглашения с правительством. Мы продолжаем борьбу за обеспечение прав, которых ждут все венесуэльцы. Просим страну не поддаваться на слухи и манипуляции тех, кто всегда лжет", — говорится в заявлении оппозиционного блока в его микроблоге в Twitter.

Это подтвердил и прибывший на переговоры в Санто-Доминго представить оппозиции Хулио Борхес. "Это неправда", — заявил он в ответ на вопрос о согласовании всех позиций документа с властями.

Между тем, судя по телетрансляции из здания МИД Доминиканы, сейчас там готовятся к подписанию некоего документа по итогам переговоров представителей венесуэльских властей и их противников. По крайней мере, в холле дипломатического ведомства страны поставлены стол и два стула, а СМИ ожидают выхода представителей сторон.