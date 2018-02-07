Укравший блины пес поджег хозяйский дом

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В американском городе Саутвик, штат Массачусетс, собака случайно устроила пожар, воруя оставленные на плите блины. Об этом сообщает Bay News 9.

Инцидент произошел, когда хозяев золотистого ретривера не было дома. Камеры наблюдения запечатлели, как питомец, забравшийся на плиту, украл один блин. Скрываясь с "места преступления", собака случайно включила одну из конфорок. Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом, после чего сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место экстренные службы успели остановить распространение огня, дом существенно не пострадал.

Местный пожарный департамент опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с камер наблюдения и призвал жителей города проследить, чтобы дети или домашние питомцы не смогли случайно включить газовую плиту.