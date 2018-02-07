СМИ: Филиппины приобрели у Канады вертолеты для проведения военных операций

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Филиппины и Канада подписали соглашение о приобретении Манилой 16 вертолетов типа Bell 412EPI, сумма контракта составила 233 миллиона долларов, сообщает телеканал CBC.

Как информирует телеканал, вертолеты будут использоваться филиппинскими ВВС "в ходе внутренних операций в сфере безопасности" против боевиков Новой народной армии (вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) и других радикалов, примкнувших к террористической организации ИГ*.

В соответствии с подписанным соглашением вертолеты будут доставлены на Филиппины к началу следующего года.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае 2017 года ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основным местом боевых действий оставался город Марави, в боях у которого участвовали около 500 боевиков. Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы свыше 800 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.