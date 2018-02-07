Венесуэльский министр заявил, что соглашение с оппозицией согласовано

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Соглашение между властями и оппозицией Венесуэлы полностью согласовано, заявил венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Вчера (в понедельник) мы достигли окончательного соглашения с оппозицией. И мы его должны подписать в Доминиканской республике", — сказал Родригес перед началом очередного раунда переговоров в Доминиканской республике.

По его словам, эту новость по-разному оценят в других странах.

"Это очень плохая новость для экстремистского правительства США и для путешествия господина (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона по Латинской Америке, целью которого было создать условия для вторжения в Венесуэлу, для стран "Группы Лимы", но это очень хорошая новость для мира и спокойствия в Венесуэле", — заявил Родригес в эфире канала Telesur.