Трамп обсудил записку демократов о "вмешательстве России" с замгенпрокурора

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел во вторник встречу с заместителем генпрокурора Родом Розенштайном по поводу секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования", рассказала в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Президент видел меморандум демократов, он встретился с заместителем генпрокурора Родом Розенштайном час назад, чтобы обсудить некоторые расхождения между двумя записками. Они проходят через абсолютно такой же процесс. Как это было и с прошлым меморандумом, он (меморандум демократов) пройдет через юридическую экспертизу и с точки зрения интересов нацбезопасности. После президент выслушает брифинг и выступит со своими суждениями", — сказала Сандерс.
На вопрос, насколько велика вероятность, что Трамп примет решение опубликовать меморандум по итогам данного обсуждения, Сандерс заявила, что это произойдет "вероятнее всего".
Ведущий демократ в комитете Адам Шифф назвал "политическим заказным убийством" в отношении ФБР республиканский меморандум, который полностью оправдывает президента США Дональда Трампа в деле о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы и возможном воспрепятствовании правосудию.