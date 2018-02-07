Трамп обсудил записку демократов о "вмешательстве России" с замгенпрокурора

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел во вторник встречу с заместителем генпрокурора Родом Розенштайном по поводу секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования", рассказала в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент видел меморандум демократов, он встретился с заместителем генпрокурора Родом Розенштайном час назад, чтобы обсудить некоторые расхождения между двумя записками. Они проходят через абсолютно такой же процесс. Как это было и с прошлым меморандумом, он (меморандум демократов) пройдет через юридическую экспертизу и с точки зрения интересов нацбезопасности. После президент выслушает брифинг и выступит со своими суждениями", — сказала Сандерс.

На вопрос, насколько велика вероятность, что Трамп примет решение опубликовать меморандум по итогам данного обсуждения, Сандерс заявила, что это произойдет "вероятнее всего".

В понедельник профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию этого документа.

Ведущий демократ в комитете Адам Шифф назвал "политическим заказным убийством" в отношении ФБР республиканский меморандум, который полностью оправдывает президента США Дональда Трампа в деле о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы и возможном воспрепятствовании правосудию.