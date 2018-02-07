Трамп ознакомится с меморандумом демократов в защиту ФБР

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ознакомится с меморандумом демократов в конгрессе, где опровергается критика республиканцев в адрес ФБР, заявил журналистам шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Да, он (меморандум — ред.) у него. Он очень длинный", — рассказал Келли. На вопрос, прочел ли Трамп весь документ, Келли ответил отрицательно: "Нет, я только что отдал его ему… Кто-нибудь проинформирует его о содержании".

Трамп ранее разрешил публикацию меморандума республиканцев с критикой ФБР и решает, поступить ли так же с опровергающим его документом демократов. Опросы общественного мнения показывают, что республиканские избиратели в основном считают, что ФБР пытается подорвать деятельность Трампа, в то время как избиратели-демократы считают, что это Трамп хочет подорвать деятельность ФБР.

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".