Три человека погибли в охваченном беспорядками венесуэльском городе

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Грабежи и беспорядки охватили во вторник венесуэльский город Тукупита в штате Дельта-Амакуро после попытки национальной боливарианской гвардии разогнать торговцев, перепродающих товары на муниципальном рынке.

Как сообщает портал Nacional со ссылкой на очевидцев, столкновения между людьми, ведущими незаконную торговлю, и гвардией привели к гибели как минимум трех человек, в том числе одного гвардейца. Сообщается также о гибели 11-летнего ребенка.

К беспорядкам привела попытка гвардейцев конфисковать товары у спекулянтов. После этого волна грабежей прокатилась по городу.