Белый дом не стал комментировать возможность контактов с КНДР на Олимпиаде

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Белый дом не комментирует возможность контактов с КНДР на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Никаких новых объявлений у меня нет помимо того, что мы посмотрим", — сказала Сандерс.

При этом представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что никаких встреч с северокорейскими официальными лицами не запланировано ни до, ни после Олимпиады.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон не исключил подобных встреч. На Олимпийских играх будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс.