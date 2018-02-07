Белый дом обвинил демократов в возможности нового "закрытия" правительства

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Белый дом отрицает, что добивается "закрытия" правительства в связи с отсутствием бюджетного компромисса, и возлагает вину за это на демократов, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы не добиваемся "закрытия", это вина демократов, которые не делают свою работу. Президент хочет долгосрочной сделки, он хочет сделки по иммиграции, и мы надеемся, что демократы сядут за стол переговоров и все это сделают", — сказала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он не против "закрытия" правительства при отсутствии договоренностей по иммиграции с демократами.

Разногласия по иммиграции привели в январе к трехдневному "закрытию" федерального правительства в отсутствие бюджета, причем демократы уступили республиканцам и согласились продлить финансирование правительства до 8 февраля, не получив уступок по иммиграции.

Трамп в понедельник возобновил резкую критику демократов по всем фронтам, включая бюджет и "российское расследование" в конгрессе. Между тем республиканцам и демократам предстоит до четверга договориться об очередном временном бюджете.

США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года. Республиканскому большинству требуется поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета. Для администрации приоритетом является охрана границы, а строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Демократы требуют обеспечить законный статус детям нелегальных иммигрантов.