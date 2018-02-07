Осужденного в Иране за шпионаж гражданина США вновь поместили в тюрьму

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Гражданин США Багер Намази вновь помещен в иранскую тюрьму после непродолжительного отпуска по медицинским показаниям, США обеспокоены ухудшающимся здоровьем 81-летнего заключенного, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы крайне обеспокоены тем, что правительство Ирана решило поместить его обратно в тюрьму. Он 81-летний гражданин США, его сын также находится в иранской тюрьме… Мы знаем, что ему (Багеру Намази) нужно постоянное лечение. Мы обеспокоены тем, что его поместили обратно в тюрьму, беспокоимся о его здоровье и призываем освободить его без каких-либо условий из этого несправедливого заключения", — сказала Науэрт.

Она также призвала правительство Ирана освободить граждан США Сиамака Намази, Вана Сиюэ и Роберта Левинсона.

Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам тюрьмы за шпионаж. Также иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти.

В марте 2007 года Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Кис. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения. Некоторые СМИ подозревают, что Левинсон работал на ЦРУ.