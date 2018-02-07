Палестинец погиб в стычках с израильскими силами на Западном берегу Иордана

ГАЗА, 7 фев — РИА Новости. Один палестинец погиб, десятки пострадали от пуль и слезоточивого газа в столкновениях с израильскими силовиками в крупном городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщили медики.

Израильтяне говорят, что в Наблусе они ищут молодого араба, который накануне зарезал раввина-израильтянина.

"Палестинец, житель города Наблуса, погиб, многие получили ранения в столкновениях с израильской армией", — говорится в сообщении министерства здравоохранения Палестины. Ведомство добавило, что по меньшей мере шестеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

По подсчетам Красного полумесяца, в стычках пострадали 79 палестинцев.

"Двенадцать из них ранены боевыми пулями, 17 — резиновыми, еще 40 пострадали от слезоточивого газа", — сказала РИА Новости представитель организации Ираб аль-Фукаха.

Израильские военные заявили, что в Наблусе они натолкнулись на сопротивление местных жителей, и оценили число протестующих примерно в 500 человек. "Около 500 палестинцев швыряли камни, бутылки с зажигательной смесью, взрывные устройства, применяли против военнослужащих огнестрельное оружие и возводили баррикады на улицах", — сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят, что задержали для допроса семерых палестинцев, но признают, что разыскиваемого террориста среди них нет.

Накануне на автобусной остановке у еврейского поселения Ариэль ударом ножа был убит 29-летний раввин, отец четырех детей Итамар Бен-Галь. Местные СМИ пишут, что подозреваемый — араб, имеющий гражданство Израиля, а в Наблусе живет его отец-палестинец.